Устроивший взрыв в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в России

Таким образом, он легализовал свое пребывание в стране.

По подозрению в причастности к совершению преступления в «Алых парусах» в Москве, в которых в начале февраля 2025 года произошел взрыв, были задержаны два человека. Один из них работал парикмахером в Подмосковье и занимался танцами, а другой — преподавал их. При этом родственник одного из задержанных уверен, что они не могли совершить преступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

