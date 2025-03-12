Устроивший взрыв в «Алых парусах» купил разрешение на проживание в России
Устроивший взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» незаконно купил документы, разрешающие проживать в России, сообщает РИА Новости.
Таким образом, он легализовал свое пребывание в стране.
По подозрению в причастности к совершению преступления в «Алых парусах» в Москве, в которых в начале февраля 2025 года произошел взрыв, были задержаны два человека. Один из них работал парикмахером в Подмосковье и занимался танцами, а другой — преподавал их. При этом родственник одного из задержанных уверен, что они не могли совершить преступление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru