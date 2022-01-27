Устроивший стрельбу в Днепре рассказал о случившемся

Устроивший стрельбу на заводе «Южмаш» в Днепре военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук рассказал о подробностях своего преступления. Соответствующее видео опубликовало издание «Страна.ua».

По его словам, он находился в «тревожной группе», в которой были автоматы. Он взял один из них и выстрелил в двух людей. На тот момент в комнате было несколько челочек, одному из которых удалось сбежать.

Рябчук рассказал, что ему было известно, что девушка-оператор для доклада обстановки на заводе каждые 30 минут связывается с воинской частью. В связи с этим он выстрелил и в нее, чтобы она не сообщила о случившемся.

Злоумышленник добавил, что собрал все рожки с патронами, которые поместились в рюкзак. После этого он попытался покинуть территорию завода, но вахтерша не выпускала его, в связи с чем он выстрелил в нее.

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По словам правонарушителя, позже он перерезал колючую проволоку, перелез через ограду и отправился в жилые районы, чтобы найти «убежище». После этого он оказался на трасе, где и поймал машину.

Он рассказал, что выкинул боеприпасы, а потом попросил прохожих вызвать полицию, потому что захотел сдаться правоохранителям. При этом о мотивах своего преступления правонарушитель не сообщил.

27 января военнослужащий нацгвардии 2001 года рождения Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе «Южмаш» в Днепре. В результате пять человек, включая гражданское лицо, погибли, еще пятеро были ранены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием». Рябчуку грозит пожизненное лишение свободы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВоенныеПреступленияСтрельбаДнепропетровск
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