Устроивший стрельбу в Днепре рассказал о случившемся
Устроивший стрельбу на заводе «Южмаш» в Днепре военнослужащий национальной гвардии Украины Артемий Рябчук рассказал о подробностях своего преступления. Соответствующее видео опубликовало издание «Страна.ua».
По его словам, он находился в «тревожной группе», в которой были автоматы. Он взял один из них и выстрелил в двух людей. На тот момент в комнате было несколько челочек, одному из которых удалось сбежать.
Рябчук рассказал, что ему было известно, что девушка-оператор для доклада обстановки на заводе каждые 30 минут связывается с воинской частью. В связи с этим он выстрелил и в нее, чтобы она не сообщила о случившемся.
Злоумышленник добавил, что собрал все рожки с патронами, которые поместились в рюкзак. После этого он попытался покинуть территорию завода, но вахтерша не выпускала его, в связи с чем он выстрелил в нее.
По словам правонарушителя, позже он перерезал колючую проволоку, перелез через ограду и отправился в жилые районы, чтобы найти «убежище». После этого он оказался на трасе, где и поймал машину.
Он рассказал, что выкинул боеприпасы, а потом попросил прохожих вызвать полицию, потому что захотел сдаться правоохранителям. При этом о мотивах своего преступления правонарушитель не сообщил.
27 января военнослужащий нацгвардии 2001 года рождения Артемий Рябчук устроил стрельбу на заводе «Южмаш» в Днепре. В результате пять человек, включая гражданское лицо, погибли, еще пятеро были ранены. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «умышленное убийство» и «дезертирство с оружием». Рябчуку грозит пожизненное лишение свободы.
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