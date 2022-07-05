Устроивший стрельбу под Чикаго вел огонь в женской одежде

Устроивший стрельбу в пригороде Чикаго 21-летний Роберт Кримо вел огонь в женской одежде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

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По данным полиции, молодой человек надел женские вещи, чтобы отвлечь от себя внимание.

Мотивы действий злоумышленника пока не установлены.

Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк во время парада, посвященном Дню независимости страны. Были ранены еще не менее 20 человек.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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