Устроивший стрельбу под Чикаго вел огонь в женской одежде
5 июля 202220:43
Устроивший стрельбу в пригороде Чикаго 21-летний Роберт Кримо вел огонь в женской одежде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
По данным полиции, молодой человек надел женские вещи, чтобы отвлечь от себя внимание.
Мотивы действий злоумышленника пока не установлены.
Инцидент произошел в городе Хайленд-Парк во время парада, посвященном Дню независимости страны. Были ранены еще не менее 20 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru