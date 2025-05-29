Установлена личность второго погибшего вместе с ветераном СВО в Ставрополе
В Ставрополе удалось установить личность второго погибшего при взрыве гранаты. Им оказался 29-летний знакомый ветерана спецоперации и участника программы «Время героев» Заура Гурциева. Об этом информирует краевой главк Следственного комитета РФ.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 29-летний Гурциев занимал пост заместителя главы Ставрополя с середины сентября 2024 года. Знакомый также проживал в Ставрополе. Взрыв на улице Чехова краевого центра прогремел в ночь на 29 мая. Как передает RT, следствие рассматривает среди версий и возможность теракта.
Работу следователей и криминалистов, а также оперативных служб на месте координирует исполняющий обязанности главы следственного управления СК РФ по краю. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пока уголовное дело возбуждено по двум статьям – об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru