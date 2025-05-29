Установлена личность второго погибшего вместе с ветераном СВО в Ставрополе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 29-летний Гурциев занимал пост заместителя главы Ставрополя с середины сентября 2024 года. Знакомый также проживал в Ставрополе. Взрыв на улице Чехова краевого центра прогремел в ночь на 29 мая. Как передает RT, следствие рассматривает среди версий и возможность теракта.

Работу следователей и криминалистов, а также оперативных служб на месте координирует исполняющий обязанности главы следственного управления СК РФ по краю. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», пока уголовное дело возбуждено по двум статьям – об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

