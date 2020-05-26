Установлена личность убийцы 22-летней кубинки в Москве

Подозреваемым в жестком убийстве девушки из Кубы в Москве оказался 39-летний уроженец Нальчика, которые в свое время полностью сменил свои фамилию, имя и отчество.



Как утверждает Life.ru, ранее мужчину звали Григорий К., однако после смены ФИО его зовут Александр Александрович А. Известно, что подозреваемый ранее состоял в браке, однако сейчас разведен.



Молодая уроженка Кубы Лоурен Моралес Фернандес пропала 19 мая. Вскоре ее знакомые начали получать в мессенджеры фотографии связанной обнаженной девушки с требованием выплаты выкупа. Друзья перевели часть денег, а затем обратились в полицию.



Оперативники установили квартиру, в которой удерживалась заложница, после чего взяли помещение штурмом. Однако пленницы там не оказалось. К тому моменту подозреваемый успел избавиться от тела — обнаженную иностранку нашли в мусорном баке.



Жильцы дома, где провела последние дни кубинка, рассказали телеканалу «360»,что подозреваемый вел себя неадекватно и находился в состоянии наркотического опьянения. Также, по некоторым данным, Фернандес могли задушить во время оргии, в которой принимала участие вторая девушка.

