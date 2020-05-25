Появились подробности убийства кубинской проститутки в Москве
В Москве выясняются обстоятельства смерти 22-летней гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес. Ее тело было найдено возле мусорных баков на Кастанаевской улице.
По некоторым данным, девушка подрабатывала в российской столице проституцией. Вечером 19 мая она выехала на очередной заказ, после чего пропала.
Как оказалась, ее удерживали в заложниках. При этом знакомым кубинки начали присылать сообщения с требованиями выкупа, передает сайт KP.Ru. Похитители требовали перевести им 30 тысяч рублей, однако друзья смогли собрать только 10 тысяч.
Впоследствии оперативники смогли установить квартиру, в которой удерживали девушку. Ее взяли штурмом, однако было уже поздно. Обнаженное тело кубинки в тот же день нашли возле мусорного бака, сообщает телеканал «360». В распоряжении телеканала оказалась переписка с угрозами вымогателей. Они, в частности, прислали знакомым жертвы фотографии заложницы, на которых она предстает голой и со связанными руками.
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