Появились подробности убийства кубинской проститутки в Москве

По некоторым данным, девушка подрабатывала в российской столице проституцией. Вечером 19 мая она выехала на очередной заказ, после чего пропала.



Как оказалась, ее удерживали в заложниках. При этом знакомым кубинки начали присылать сообщения с требованиями выкупа, передает сайт KP.Ru. Похитители требовали перевести им 30 тысяч рублей, однако друзья смогли собрать только 10 тысяч.



Впоследствии оперативники смогли установить квартиру, в которой удерживали девушку. Ее взяли штурмом, однако было уже поздно. Обнаженное тело кубинки в тот же день нашли возле мусорного бака, сообщает телеканал «360». В распоряжении телеканала оказалась переписка с угрозами вымогателей. Они, в частности, прислали знакомым жертвы фотографии заложницы, на которых она предстает голой и со связанными руками.

