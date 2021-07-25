Установлен один из пролетов упавшего на Транссибе моста

Восстановление сооружения осуществляется в круглосуточном режиме в условиях плохой погоды. Кроме того, продолжает расти подъема уровня воды. В работах задействовано более 250 железнодорожников, экскаваторы, бульдозеры, автокраны и другая техника.

Напомним, 23 июля в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. РЖД задействовала на восстановительных работах более 200 человек, которые работают круглосуточно, четыре восстановительных поезда, тяжелую землеустроительную технику и другое оборудование и спецмашины.

