Установлен один из пролетов упавшего на Транссибе моста

Железнодорожники установили первый из двух пролетов рухнувшего моста через Транссиб в Забайкальском крае, говорится в Telegram-канале «Российские железные дороги».

РЖД восстанавливает разрушенный мост на Транссибе

Восстановление сооружения осуществляется в круглосуточном режиме в условиях плохой погоды. Кроме того, продолжает расти подъема уровня воды. В работах задействовано более 250 железнодорожников, экскаваторы, бульдозеры, автокраны и другая техника.

Напомним, 23 июля в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. РЖД задействовала на восстановительных работах более 200 человек, которые работают круглосуточно, четыре восстановительных поезда, тяжелую землеустроительную технику и другое оборудование и спецмашины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РЖДЖелезнодорожный Транспортмост
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