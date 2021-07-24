РЖД восстанавливает разрушенный мост на Транссибе
РЖД начла восстановление пролетных сооружений железнодорожного моста, разрушенного в Забайкалье. Об этом сообщает заместитель генерального директора компании Геннадий Верховых в официальном Telagram-канале РЖД.
«Выполнены земляные работы и в ближайшее время планируем приступить к укладке пролетного строения. И далее по всем нашим нормативам выполняем отделочные… работы, и надеюсь, что по этому пути в ближайшее время пойдут поезда», - заявляет Верховых.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время поезда смогут пойти по первому пути аварийного участка Транссиба.
Напомним, накануне в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. РЖД задействовала на восстановительных работах более 200 человек, которые работают круглосуточно, четыре восстановительных поезда, тяжелую землеустроительную технику и другое оборудование и спецмашины.
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