РЖД восстанавливает разрушенный мост на Транссибе

«Выполнены земляные работы и в ближайшее время планируем приступить к укладке пролетного строения. И далее по всем нашим нормативам выполняем отделочные… работы, и надеюсь, что по этому пути в ближайшее время пойдут поезда», - заявляет Верховых.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время поезда смогут пойти по первому пути аварийного участка Транссиба.

Напомним, накануне в Сретенском районе Забайкальского края из-за ливней рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. РЖД задействовала на восстановительных работах более 200 человек, которые работают круглосуточно, четыре восстановительных поезда, тяжелую землеустроительную технику и другое оборудование и спецмашины.

