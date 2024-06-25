В Краснодаре автомобиль с тремя пассажирами рухнул с парковки
Легковой автомобиль с тремя людьми рухнул с третьего этажа многоуровневой парковки ТЦ «Галерея» в Краснодаре, сообщили в региональном ГИБДД.
Находившиеся в салоне машины 37-летний водитель, женщина и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия.
На опубликованных видеокадрах видно, как перевёрнутый автомобиль лежит на земле возле парковки, рядом толпа людей. В стене самого здания виднеется большая дыра.
По предварительным данным, водитель мог перепутать педаль газа и тормоза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru