В Краснодаре автомобиль с тремя пассажирами рухнул с парковки

Находившиеся в салоне машины 37-летний водитель, женщина и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия.

На опубликованных видеокадрах видно, как перевёрнутый автомобиль лежит на земле возле парковки, рядом толпа людей. В стене самого здания виднеется большая дыра.



По предварительным данным, водитель мог перепутать педаль газа и тормоза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

