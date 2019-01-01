Ушёл из жизни известный актёр Андрей Харитонов

В возрасте 59 лет умер известный советский и российский актер Андрей Харитонов. Об этом в Facebook написал режиссер Виталий Манский, а позже информацию подтвердила вдова актера Ольга Смирягина, пишут «Дни.ру».

Причиной смерти Харитонова стал рак желудка, сообщает RT. Отмечается, что актер боролся с заболеванием несколько лет и перенес шесть операций.

Дата и место прощания станут известны позднее.

Напомним, что наибольшую известность Андрею Харитонову принесла роль Артура Бертона в фильме 1980 года «Овод». Актер также известен по кинолентам «Человек-невидимка» и «Тайна “Черных дроздов”», сообщает Ura.ru.

