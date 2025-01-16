Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей
Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей, рассказал РИА Новости первый замглавы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
По его словам, эта сумма не является окончательной.
Напомним, в июле 2024 года под Волгоградом поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с «КамАЗом». По данным СМИ, водитель грузовика не успел затормозить. В результате аварии сошли с рельсов девять вагонов, пострадали около 140 человек. Водитель «КамАЗа» позже скончался в больнице, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru