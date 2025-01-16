Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей

По его словам, эта сумма не является окончательной.

Напомним, в июле 2024 года под Волгоградом поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с «КамАЗом». По данным СМИ, водитель грузовика не успел затормозить. В результате аварии сошли с рельсов девять вагонов, пострадали около 140 человек. Водитель «КамАЗа» позже скончался в больнице, напоминает RT.

