Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 млн рублей

Ущерб от столкновения поезда и «КамАЗа» под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей, рассказал РИА Новости первый замглавы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

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По его словам, эта сумма не является окончательной.

Напомним, в июле 2024 года под Волгоградом поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с «КамАЗом». По данным СМИ, водитель грузовика не успел затормозить. В результате аварии сошли с рельсов девять вагонов, пострадали около 140 человек. Водитель «КамАЗа» позже скончался в больнице, напоминает RT.

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