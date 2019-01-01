В Забайкалье могут ввести режим ЧС федерального уровня

В Забайкальском крае в связи с пожарами, бушующими в регионе, могут ввести режим ЧС федерального уровня. Как пишет RT, с таким заявлением выступил полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, в настоящий момент нанесённый ущерб составляет около 400 миллионов рублей. Однако, по словам Трутнева, он может увеличиться.

Как напоминает «ФедералПресс», накануне следственное управление СК России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по фактам уничтожения имущества на территории региона в результате масштабных пожаров. Правоохранители проверяют, выполнили ли все профильные органы и ведомства свои обязанности для того, чтобы предотвратить трагедию.

По последним данным, число пострадавших в результате природных пожаров возросло до 34.

