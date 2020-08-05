Ущерб от наводнений на Алтае оценили в 140 млн рублей

Наводнения в Кош-Агачском районе Республики Алтай, вызванные ливнями, нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и сельхозугодьям на сумму около 140 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Серикжана Кыдырбаева.

По словам Кыдырбаева, повреждены 15 мостов, 5 участков дамбы. Он отметил, что объекты ветхие и не выдержат повторный удар. Дамба защищает от воды четыре села.

Кыдырбаев добавил, что в районе надеются на помощь региональных властей, поскольку мосты нуждаются в серьезном ремонте.

Сильные ливни прошли в Кош-Агачском районе с 1 по 17 июля. За это время норма осадков была превышена на 258%.



