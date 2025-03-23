Усадьба загорелась в парке имени Лямина в подмосковной Яхроме

Усадьба загорелась в парке имени Лямина в подмосковной Яхроме, сообщают очевидцы в соцсетях, публикуя видео охваченного огнем исторического здания.

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Площадь огня составила 200 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Карелии три человека погибли после пожара в бане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Московская ОбластьПожар

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