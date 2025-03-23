СМИ: В Южной Корее в результате лесных пожаров погибли четыре человека

В Южной Корее в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает агентство «Yonhap».

По данным источника, еще минимум шесть человек были ранены. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что примерно 1,5 тысячи человек были эвакуированы в результате лесных пожаров, которые были вызваны сильными ветрами в юго-восточном регионе.

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Известно, что возгорание началось в уезде Санчхон примерно в 250 км к юго-востоку от Сеула, однако позже распространилось на другие регионы. Согласно информации агентства, сейчас сожжено 3,2 га земли. Пожарные пытаются потушить пламя с помощью вертолетов.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в интервью НСН рассказал, что в 2025 году сезон лесных пожаров начался необычно рано: уже сейчас полыхают не только юг России, но также Дальний Восток, Брянская и Смоленская области. По его словам, если безответственное поведение людей не изменится, то повторится напряженный сезон 2010 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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