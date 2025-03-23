СМИ: В Южной Корее в результате лесных пожаров погибли четыре человека

В Южной Корее в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает агентство «Yonhap».

По данным источника, еще минимум шесть человек были ранены. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что примерно 1,5 тысячи человек были эвакуированы в результате лесных пожаров, которые были вызваны сильными ветрами в юго-восточном регионе.