Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасному
7 апреля 202421:18
Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга 7 апреля приблизился к опасной отметке, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
По данным властей, за воскресенье уровень воды в реке поднялся на восемь сантиметров и достиг 864 сантиметров. До опасного уровня осталось 66 сантиметров.
Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о принудительной эвакуации жителей затопленных районов. В городе введен режим ЧС.
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В городе подтопило более шести тысяч домов. Пострадали 99 человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru