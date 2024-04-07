Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к опасному

По данным властей, за воскресенье уровень воды в реке поднялся на восемь сантиметров и достиг 864 сантиметров. До опасного уровня осталось 66 сантиметров.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил о принудительной эвакуации жителей затопленных районов. В городе введен режим ЧС.

В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал. В городе подтопило более шести тысяч домов. Пострадали 99 человек, передает «Радиоточка НСН».

