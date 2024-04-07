Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся за сутки на 28 см

«По состоянию на 9:00 (7:00 мск) 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений», – говорится в официальном сообщении.

В зоне подтопления в пойме реки Урал оказались садовые некоммерческие товарищества (СНТ) «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» и другие.

Власти Оренбурга также заявили, что ситуация ухудшается, пишут «Известия».

«Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей», – отмечается в Telegram.



По официальным данным, в пункте временного размещения находятся шесть человек, один из них ребенок.



Также сообщается об отключении газоснабжения в поселке Кузнечном и 20 СНТ, об отключении электричества в 43 товариществах.

В селе Краснохолм, по информации властей, ситуация стабилизировалась, люди начали возвращаться в дома. Остаются затопленными только четыре домовладения.

На оперативных работах заняты 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что отказавшихся от эвакуации граждан в районе подтопления вывезут принудительно при участии полиции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



