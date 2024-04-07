Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся за сутки на 28 см
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки поднялся на 28 сантиметров. Об этом говорится в Telegram-канале администрации города апреля.
«По состоянию на 9:00 (7:00 мск) 7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений», – говорится в официальном сообщении.
В зоне подтопления в пойме реки Урал оказались садовые некоммерческие товарищества (СНТ) «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» и другие.
Власти Оренбурга также заявили, что ситуация ухудшается, пишут «Известия».
«Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей», – отмечается в Telegram.
По официальным данным, в пункте временного размещения находятся шесть человек, один из них ребенок.
Также сообщается об отключении газоснабжения в поселке Кузнечном и 20 СНТ, об отключении электричества в 43 товариществах.
В селе Краснохолм, по информации властей, ситуация стабилизировалась, люди начали возвращаться в дома. Остаются затопленными только четыре домовладения.
На оперативных работах заняты 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС.
Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что отказавшихся от эвакуации граждан в районе подтопления вывезут принудительно при участии полиции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru