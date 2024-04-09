Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 942 сантиметров

Такой отметки уровень воды в реке достиг в 22:00 мск 9 апреля. Двумя часами ранее показатель превысил опасный уровень в 930 сантиметров.

На территории Оренбургской области в связи с паводком подготовили 495 пунктов временного размещения. Они могут принять более 82 тысяч человек.

В Оренбургской области на данный момент подтоплено более 12,4 тысячи жилых домов, отмечает «Радиоточка НСН».

