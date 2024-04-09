Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 942 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 942 метров, сообщила пресс-служба мэрии.

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Такой отметки уровень воды в реке достиг в 22:00 мск 9 апреля. Двумя часами ранее показатель превысил опасный уровень в 930 сантиметров.

На территории Оренбургской области в связи с паводком подготовили 495 пунктов временного размещения. Они могут принять более 82 тысяч человек.

В Оренбургской области на данный момент подтоплено более 12,4 тысячи жилых домов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скрин с видео пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области
ТЕГИ:НаводнениеПаводокОренбургская Область

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