Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 942 сантиметров
9 апреля 202423:58
Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 942 метров, сообщила пресс-служба мэрии.
Такой отметки уровень воды в реке достиг в 22:00 мск 9 апреля. Двумя часами ранее показатель превысил опасный уровень в 930 сантиметров.
На территории Оренбургской области в связи с паводком подготовили 495 пунктов временного размещения. Они могут принять более 82 тысяч человек.
В Оренбургской области на данный момент подтоплено более 12,4 тысячи жилых домов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru