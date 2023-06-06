Уровень воды в Новой Каховке начал падать
В городе Новая Каховка Херсонской области начал падать уровень воды, заявил РИА Новости мэр Владимир Леонтьев.
Глава городского округа заверил, что ситуация находится под контролем. Налажена поставка питьевой воды.
В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции утром 6 июня вода поднялась на десять метров. В Каховском городском округе полностью затопило три поселка.
Заместитель главы городской администрации Сергей Дмитриев предупредил о риске заражения воды из-за подтопления кладбища. По словам чиновника, это создаст серьезные трудности для гражданского населения, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru