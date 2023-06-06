Уровень воды в Новой Каховке начал падать

В городе Новая Каховка Херсонской области начал падать уровень воды, заявил РИА Новости мэр Владимир Леонтьев.

Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ

Глава городского округа заверил, что ситуация находится под контролем. Налажена поставка питьевой воды.

В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции утром 6 июня вода поднялась на десять метров. В Каховском городском округе полностью затопило три поселка.

Заместитель главы городской администрации Сергей Дмитриев предупредил о риске заражения воды из-за подтопления кладбища. По словам чиновника, это создаст серьезные трудности для гражданского населения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
ТЕГИ:ЗатоплениеЗапорожьеГЭС

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