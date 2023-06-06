Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ

Аналитик полагает, что разрушение плотины ГЭС говорит о том, что Киев выбрал запорожское направление для нанесения основного удара. По его мнению, косвенно это подтверждается наличием танков Leopard на этом участке фронта.

Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена в ночь на 6 июня. Затопило десятки населенных пунктов, включая город Новая Каховка.

По мнению агентства Bloomberg, разрушение Каховской ГЭС лишит украинскую армию возможности вести наступление через Днепр, передает «Радиоточка НСН».

