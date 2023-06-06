Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ
Разрушение Каховской гидроэлектростанции является частью наступательного плана украинской армии. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Аналитик полагает, что разрушение плотины ГЭС говорит о том, что Киев выбрал запорожское направление для нанесения основного удара. По его мнению, косвенно это подтверждается наличием танков Leopard на этом участке фронта.
Верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена в ночь на 6 июня. Затопило десятки населенных пунктов, включая город Новая Каховка.
По мнению агентства Bloomberg, разрушение Каховской ГЭС лишит украинскую армию возможности вести наступление через Днепр, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военный эксперт назвал разрушение Каховской ГЭС частью плана ВСУ
- Эрдоган предложит парламенту рассмотреть поправки в конституцию
- Посла Бельгии вызвали в МИД России
- СМИ: в Кривом Роге взлетели цены на питьевую воду
- Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале «Ролан Гарроса»
- Сальдо пообещал освободить украинцев от «клики Зеленского»
- МИД России назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом
- Зеленский заявил об отсутствии на Украине инфраструктуры для F-16
- Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России упали на 50%
- СМИ: Шольц намерен созвониться с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru