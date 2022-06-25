Уровень террористической угрозы в Норвегии подняли до чрезвычайного

По последним данным, при стрельбе в ночном клубе London Pub погибли два человека, еще 21 - получили ранения. Подозреваемый был задержан. По информации полиции, он является гражданин Норвегии иранского происхождения.

По словам Берга, правоохранительные органы знали о подозреваемом еще с 2015 года.

Руководитель спецслужбы также заявил, что РST рассматривает случившееся как «акт крайнего исламского терроризма».