Уровень террористической угрозы в Норвегии подняли до чрезвычайного
Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) после стрельбы в гей-клубе в Осло подняла уровень террористической угрозы до «чрезвычайного». Об этом рассказал глава PST Роджер Берг.
По последним данным, при стрельбе в ночном клубе London Pub погибли два человека, еще 21 - получили ранения. Подозреваемый был задержан. По информации полиции, он является гражданин Норвегии иранского происхождения.
По словам Берга, правоохранительные органы знали о подозреваемом еще с 2015 года.
Руководитель спецслужбы также заявил, что РST рассматривает случившееся как «акт крайнего исламского терроризма».
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