Уровень террористической угрозы в Норвегии подняли до чрезвычайного

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) после стрельбы в гей-клубе в Осло подняла уровень террористической угрозы до «чрезвычайного». Об этом рассказал глава PST Роджер Берг.

Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло

По последним данным, при стрельбе в ночном клубе London Pub погибли два человека, еще 21 - получили ранения. Подозреваемый был задержан. По информации полиции, он является гражданин Норвегии иранского происхождения.

По словам Берга, правоохранительные органы знали о подозреваемом еще с 2015 года.

Руководитель спецслужбы также заявил, что РST рассматривает случившееся как «акт крайнего исламского терроризма».

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ФОТО: pxhere.com
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