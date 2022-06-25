Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло
25 июня 202209:12
Два человека погибли, более 10 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Осло. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
Инцидент в одном из клубов норвежской столицы произошел в субботу рано утром. Подозреваемого в массовой стрельбе задержали недалеко от заведения.
Как отметил представитель полиции Торе Барстад, 14 пострадавшим оказали медицинскую помощь. Восемь человек были госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Вирусолог предложил тестировать прибывающих в Россию на оспу обезьян
- Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло
- Ростовский губернатор рассказал, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс
- Лукашенко поздравил Путина с 30-летием дипломатических отношений Белоруссии и России
- В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июля
- СМИ: Запад не ожидал масштабных последствий для себя от антироссийских санкций
- В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение со стороны украинских беженцев
- АТОР: Визовый центр Греции перестанет принимать документы на визы
- В ДНР заявили, что на восстановление Мариуполя может уйти до пяти лет
24 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru