Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло

Инцидент в одном из клубов норвежской столицы произошел в субботу рано утром. Подозреваемого в массовой стрельбе задержали недалеко от заведения.

Как отметил представитель полиции Торе Барстад, 14 пострадавшим оказали медицинскую помощь. Восемь человек были госпитализированы.

