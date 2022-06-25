Два человека погибли при стрельбе в ночном клубе в Осло

Два человека погибли, более 10 человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Осло. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Мужчина открыл стрельбу в детском лагере в Техасе

Инцидент в одном из клубов норвежской столицы произошел в субботу рано утром. Подозреваемого в массовой стрельбе задержали недалеко от заведения.

Как отметил представитель полиции Торе Барстад, 14 пострадавшим оказали медицинскую помощь. Восемь человек были госпитализированы.

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ФОТО: depositphotos.com
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