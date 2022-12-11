Юристы рассказали о компенсации при травмах на льду

В компенсацию расходов пострадавшего входят затраты на лекарства и медицинские услуги, а также судебные издержки и моральный ущерб, если человек оказался на больничном и временно утратил заработок. Эти суммы могут дойти до 100 тысяч рублей.

Падение необходимо правильно оформить. Прежде всего, вызвать скорую помощь, а также - сотрудников полиции, рекомендует ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

«Дело в том, что выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, может образовывать состав преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — поясняет он.

Юрист также рекомендовал сфотографировать место присшествия и обратиться в травпункт за справкой, если «Скорая» не отвезла в поликлинику.

Справку о повреждениях и больничный лист советует оформить пострадавшему старший преподаватель кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия», член адвокатской палаты Москвы Светлана Кубиевич.

Она также напомнила о необходимости сохранять чеки на приобретение лекарств и иных средств, связанных с выполнением назначения врача, чтобы компенсировать затраты в суде.

Компенсацию можно требовать от управляющей компании или собственника помещений прилегающей территории.