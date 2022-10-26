Юрист заявил о первом в РФ деле о самовольном оставлении части мобилизованным

Он отметил, что это первое в России дело в отношении призванного в рамках частичной мобилизации гражданина, самовольно покинувшего военную часть.

По словам Чикова, инцидент произошёл в Бурятии, где обвиняемый отказался ехать в зону СВО и «стрелять в украинцев», после чего ему стали угрожать расправой и уголовной ответственностью. В итоге мобилизованный сбежал из части через дыру в заборе.

Юрист добавил, что по статье «самовольное оставление части или места службы» гражданину грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее Чиков заявил об отмене постановления о возбуждении первого в стране уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

