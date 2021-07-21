Юрист назвал последствия возможного признания Галявиева невменяемым

Доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко заявил, что если Ильназу Галявиеву назначат принудительное лечение, то он сможет выйти из медучреждения уже через через полгода, сообщает РИА Новости.

По его словам, гражданин, признанный невменяемым, согласно закону не может нести уголовной ответственности и в тюрьму его не посадят, однако суд может отправить его в закрытое медучреждение с «достаточно жёстким режимом», а срок лечения будет зависеть от мнения врачей.

«Это может занять и год, и два, и три. Нельзя исключать и того, что юношу могут выпустить через полгода после лечения, если посчитают, что он излечился», - отметил эксперт.

Головко добавил, что решение о прекращении лечения будет принимать суд, но с учётом мнения медицинской комиссии. При этом наблюдение за пациентом будет продолжаться.

Ранее в ОНК рассказали, что экспертиза института имени Сербского признала невменяемым Ильназа Галявиева, сообщает «Свободная пресса». Позже в Следственном комитете РФ данную информацию опровергли, отметив, что экспертиза ещё не завершена

Галявиев утром 11 мая 2021 года устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, сообщает Ura.ru. В результате погибли девять человек, в том числе семеро детей, ещё 23 получили ранения.

