Юрист допустил, что внучку экс-мэра Самары могут отпустить, если тела убитых не найдут

Следователи могут зайти в тупик по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, если не обнаружат тела, в этом случае расследование по делу также может быть приостановлено. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Он также отметил, что в случае продления дела адвокаты внучки экс-мэра Самары Екатерины, которой предъявлено обвинение в убийстве, могут составить жалобу на действия или бездействия следователей.

«Если следователи за какое-то время не установят время, место и способ совершения и сокрытия преступления и как это было совершено подзащитной — это ляжет в основу жалобы», — пояснил юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Хаминский, в поисках фрагментов тел могут помочь волонтеры.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев в разговоре с «Радиоточкой НСН» сообщил, что в Самаре новости о жестоком убийстве бывшего мэра Тархова вызвали шок, потому что человек он был добродушный, в криминале не участвовал.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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