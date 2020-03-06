Уральского гаишника уличили в совращении 12-летней девочки
В Екатеринбурге задержан 35-летний сотрудник ДПС ГИБДД, которого обвиняют в педофилии. По версии следствия, полицейский длительное время вступал в половую связь с 12-летней девочкой.
Отмечается, что прапорщик совращал школьницу в период с с 1 сентября 2019 по 5 февраля 2020 года. В результате против сотрудника ГИБДД возбудили уголовное дело по восьми эпизодам.
Глава пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых отметил, что прапорщик уже уволен из органов.
Также начата служебная проверка в отношении непосредственных руководителей полицейского, сообщает Ura.ru
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