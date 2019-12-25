Уральская первоклассница погибла во время игры с кошкой

В городе Качканаре Свердловской области 7-летняя девочка погибла, играя со своей кошкой.

Как сообщили Ura.ru в правоохранительных органах, во время игры с питомцем ребенок упал с дивана и получил перелом шейного позвонка. От полученной травмы девочка скончалась на месте.

В свою очередь в Следственном комитете изданию сообщили, что по факту трагедии проводится проверка. Основная версия – несчастный случай.

В начале декабря стало известно, что в Винницкой области Украины домашний кот неумышленно убил младенца.

Мать ненадолго оставила 9-месячную дочь одну, а когда вернулась, увидела, что на ребенке сидит кот. К тому моменту девочка была мертва. По предварительной версии, ребенок задохнулся.

