На Украине кот неумышленно убил ребенка

В Винницкой области Украины кот, предположительно, стал виновником гибели девятимесячной девочки.

По данным украинских СМИ, трагедия разыгралась в Липовецком районе. Мать ребенка заявила, что оставила дочь в коляске, а сама пошла заниматься домашними делами. Вернувшись, она обнаружила, что на младенце лежит кот. Сама девочка к тому моменту уже не подавала признаков жизни.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок умер в результате удушения, других травм на теле обнаружено не было.

В настоящее время с матерью девочки работают психологи.

