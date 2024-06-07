Ураганный ветер повредил в Тюменской области электросети и крыши домов
Электросети и крыши домов повреждены в селе Бердюжье Тюменской области из-за смерча и ураганного ветра. Об этом сообщил глава Бердюжского района Александр Хуснулин в своем Telegram-канале.
Непогода обрушилась на регион в пятницу, 7 июня, днем. Никто не пострадал, отметил глава района, однако ущерб населенному пункту нанесен серьезный. Его последствия сейчас устраняются. Владельцам пострадавших домовладений власти пообещали оказать материальную помощь.
Ранее региональное управление МЧС предупреждало о сильном ливне с грозами и порывами ветра до 20-25 метров в секунду. Местами прогнозировался град.
С выходными в Москву придет устойчивая, теплая погода с минимальными осадками, рассказал ранее в беседе с НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru