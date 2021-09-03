Ураган снес крышу университета в Екатеринбурге

Крыша Уральского федерального университета в Екатеринбурге была снесена ураганным ветром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Инцидент произошел с корпусом университета по адресу проспект Ленина дом 51. Отмечается, что на место происшествия выехали ремонтники для восстановления кровли здания. Для безопасности территория здания будет оцеплена.

Ранее МЧС по регионе распространило предупреждение об усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с и выше до конца суток 3 сентября.

Информации о пострадавших нет.



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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ЕкатеринбургУраган
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