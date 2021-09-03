Ураган снес крышу университета в Екатеринбурге

Инцидент произошел с корпусом университета по адресу проспект Ленина дом 51. Отмечается, что на место происшествия выехали ремонтники для восстановления кровли здания. Для безопасности территория здания будет оцеплена.



Ранее МЧС по регионе распространило предупреждение об усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с и выше до конца суток 3 сентября.

Информации о пострадавших нет.





