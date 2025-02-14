Ураган оставил без света тысячи жителей Кузбасса
14 февраля 202510:36
Тысячи жителей Новокузнецка и близлежащих поселков остались без воды и электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщает издание NGS42.RU.
В администрации города заверили, что аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий разгула стихии.
В Новокузнецке ураганом также повреждены несколько остановок общественного транспорта, а также крыша одного из домов.
Ранее ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru