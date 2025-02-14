Ураган оставил без света тысячи жителей Кузбасса

Тысячи жителей Новокузнецка и близлежащих поселков остались без воды и электроснабжения из-за ураганного ветра, сообщает издание NGS42.RU.

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В администрации города заверили, что аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий разгула стихии.

В Новокузнецке ураганом также повреждены несколько остановок общественного транспорта, а также крыша одного из домов.

Ранее ветер повредил лопасти винтов у двух вертолетов в Якутии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // неравнодушный Человек
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