Ночной шквал в Красноярском крае оставил без света более 23 тысяч человек

Штормовой ветер повредил энергетическую инфраструктуру в Красноярском крае в ночь на 23 января. В результате разгула стихии более 23 тысяч человек в 44 населенных пунктах остались без света.

Сейчас аварийные бригады устраняют порывы электрических сетей, численность сотрудников ресурсоснабжающих организаций увеличена. Об этом сообщил красноярский губернатор Михаил Котюков после проведения оперативного штаба по ликвидации последствий ночного урагана.

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По данным компании «Россети Сибирь», основной удар стихии пришелся на три района западной части края. При этом нарушения электроснабжения фиксировались и в других муниципалитетах. Локальные отключения света происходили и в самом Красноярске.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МЧС распространило также экстренное предупреждение о резком похолодании в регионе в ближайшие сутки. Температура воздуха 24 января опустится днём с нынешних – 9 °C до – 19 °C. При этом, по данным ведомства, на юге соседнего Таймырского Долгано-Ненецкого района сохранится сильный мороз, температура воздуха местами -50…53 °C.

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ФОТО: Госавтоинспекция Новосибирской области
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