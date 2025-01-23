Ночной шквал в Красноярском крае оставил без света более 23 тысяч человек

Штормовой ветер повредил энергетическую инфраструктуру в Красноярском крае в ночь на 23 января. В результате разгула стихии более 23 тысяч человек в 44 населенных пунктах остались без света.

Сейчас аварийные бригады устраняют порывы электрических сетей, численность сотрудников ресурсоснабжающих организаций увеличена. Об этом сообщил красноярский губернатор Михаил Котюков после проведения оперативного штаба по ликвидации последствий ночного урагана.