Управляющий приютом для животных зарезан в Москве
Управляющий приютом для животных убит на юго-востоке Москвы. Злоумышленник ударил его ножом в шею. ЧП случилось на улице 2-я Вольская.
По предварительной информации, неизвестный прошёл на территорию приюта, где попался на глава управляющему. После убийства преступник убежал, сообщает РЕН ТВ.
Известно, что убитый ранее служил в полиции, а на пенсии стал администратором приюта для животных. Сотрудники правоохранительных органов ищут убийцу. Следствие не исключает, что перед убийством между мужчинами мог вспыхнуть конфликт, уточняет NEWS.ru.
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