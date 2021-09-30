Управляющий директор «Сбербанка» арестован по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина и его бывшего заместителя, управляющего директора «Сбербанка» Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Под арест также попала юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, бывший исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова. По данному уголовному делу проходит вице-президент «Сбербанка», экс-замглава Минпросвещения Марина Ракова, которая ранее в четверг скрылась от следствия.
Всех троих подозреваемых отправили в СИЗО до 29 ноября. Ранее Раковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. При этом в Сбербанке отметили, что инцидент с хищением относится к периоду ее работы в Минпросвещения РФ.
Первый зампред правления банка Лев Хасис в четверг сообщил, что дело Раковой затронет еще двух сотрудников организации. «Помимо Раковой, в рамках этого дела еще два сотрудника Сбербанка не смогут исполнять свои обязанности», - заявил он.
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