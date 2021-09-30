Управляющий директор «Сбербанка» арестован по делу о мошенничестве

Под арест также попала юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, бывший исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова. По данному уголовному делу проходит вице-президент «Сбербанка», экс-замглава Минпросвещения Марина Ракова, которая ранее в четверг скрылась от следствия.

Всех троих подозреваемых отправили в СИЗО до 29 ноября. Ранее Раковой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. При этом в Сбербанке отметили, что инцидент с хищением относится к периоду ее работы в Минпросвещения РФ.

Первый зампред правления банка Лев Хасис в четверг сообщил, что дело Раковой затронет еще двух сотрудников организации. «Помимо Раковой, в рамках этого дела еще два сотрудника Сбербанка не смогут исполнять свои обязанности», - заявил он.

