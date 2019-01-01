Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Объект, минувшей ночью рухнувший ееподалеку от столицы Северного Кипра, судя по всему, является ракетой российского производства. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра Кудрет Озерсай. Он подчеркнул, что ракета могла быть выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на атаку Израиля.

Отмечается, что на опубликованных в сети снимках видны обломки с надписью на русском языке. Озерсай подчеркнул, что ракета взорвалась до столкновения с землей, поэтому на месте падения нет воронки. Также он заявил об отсутствии погибших или раненых во время инцидента.

По словам очевидцев, изначально в небе над Никосией мелькнула вспышка, а затем послышались три громких хлопка. Местный журналист Мети Сохтоглу на своей странице в Twitter опубликовал фото, на котором запечатлены эксперты, работающие на месте ЧП.

Между тем, ранее сирийское агентство SANA сообщило, что израильские самолеты атаковали окрестности Дамаска и города Хомс, ракеты были сбиты сирийскими средствами ПВО. По данным сирийской стороны, в результате инцидента погибли четыре мирных жителя, пострадал 21 человек.



