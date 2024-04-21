На трассе в Ленобласти перевернулся пассажирский автобус
21 апреля 202419:59
Направлявшийся в Усть-Лугу автобус с 50 рабочими перевернулся на трассе в Ленинградской области, сообщила пресс-службу регионального управления МВД.
Автобус Volvo съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 10 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.
По данным регионального главка, водитель автобуса мог быть пьян. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее в воскресенье на западе Германии перевозивший школьников двухэтажный автобус съехал с трассы и перевернулся. Пострадали минимум 27 подростков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На трассе в Ленобласти перевернулся пассажирский автобус
- В Сенате США допустили передачу Киеву ракет ATACMS на следующей неделе
- Актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис умерла в 53 года
- РФ обратилась к Турции из-за проблем с транзитом россиян в Латинскую Америку
- Фигуристка Камила Валиева станет ведущей на Первом канале
- Уровень воды в реке Ишим в Тюмени достиг исторического максимума
- Гуцул заявила, что не сможет участвовать в выборах президента Молдавии
- В Подмосковье дерево упало на ребенка на детской площадке
- Сальдо: ВСУ начали пополнять свои ряды заключенными
- В ФРГ в результате ДТП с автобусом пострадали 27 подростков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru