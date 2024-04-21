На трассе в Ленобласти перевернулся пассажирский автобус

Направлявшийся в Усть-Лугу автобус с 50 рабочими перевернулся на трассе в Ленинградской области, сообщила пресс-службу регионального управления МВД.

В ДТП в Самарской области пострадали четыре человека

Автобус Volvo съехал в кювет и перевернулся. Пострадали 10 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным регионального главка, водитель автобуса мог быть пьян. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в воскресенье на западе Германии перевозивший школьников двухэтажный автобус съехал с трассы и перевернулся. Пострадали минимум 27 подростков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПАвтобусЛенинградская Область

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