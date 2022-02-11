Остановка обрушилась на школьницу в центре Калуги из-за снега

Проверка проводится в Калуге по факту травмирования 13-летней девочки-подростка в результате обрушения остановки общественного транспорта под тяжестью снега. Информация об этом появилась на сайте Следственного управления областного Следственного комитета.

Школьница была госпитализирована сразу после происшествия с травмой головы. Однако медики отпустили пострадавшую, предварительно осмотрев, она отделалась ушибами.

Уточняется, что остановка обрушилась накануне в самом центре Калуги, на улице Кирова. Следователи проведут проверку по факту возможной халатности, после чего будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.

