Остановка обрушилась на школьницу в центре Калуги из-за снега
Проверка проводится в Калуге по факту травмирования 13-летней девочки-подростка в результате обрушения остановки общественного транспорта под тяжестью снега. Информация об этом появилась на сайте Следственного управления областного Следственного комитета.
Школьница была госпитализирована сразу после происшествия с травмой головы. Однако медики отпустили пострадавшую, предварительно осмотрев, она отделалась ушибами.
Уточняется, что остановка обрушилась накануне в самом центре Калуги, на улице Кирова. Следователи проведут проверку по факту возможной халатности, после чего будет принято решение возбуждать или нет уголовное дело.
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