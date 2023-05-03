Юноша и девушка задержаны за убийство школьницы под Петербургом

Сотрудники правоохранительных органов задержали под Санкт-Петербургом двух несовершеннолетних по подозрению в жестоком убийстве их 13-летней знакомой. Об этом информирует Следственный комитет.

Как передаёт RT, один из 16-летних задержанных уже дал признательные показания на допросе. Вторая задержанная - его знакомая 15 лет. По версии следствия, они совершили убийство без каких-либо причин, для собственного самоутверждения.