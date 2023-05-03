Юноша и девушка задержаны за убийство школьницы под Петербургом
Сотрудники правоохранительных органов задержали под Санкт-Петербургом двух несовершеннолетних по подозрению в жестоком убийстве их 13-летней знакомой. Об этом информирует Следственный комитет.
Как передаёт RT, один из 16-летних задержанных уже дал признательные показания на допросе. Вторая задержанная - его знакомая 15 лет. По версии следствия, они совершили убийство без каких-либо причин, для собственного самоутверждения.
Жертвой злоумышленников стала 13-летня ученица 7 класса. Задержанные заманили девочку обманным путём к яме в лесу около посёлка Парголово. Молодой человек убил школьницу молотком, после чего подельники закопали тело убитой.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях ФСБ отчиталась о раскрытии убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru