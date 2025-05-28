«Благодаря нашей жалобе в Конституционный суд после одного резонансного ДТП он вынес прецедентное решение о том, что после смерти обвиняемого или подозреваемого возможно судопроизводство именно с целью возмещения вреда, установления материальной ответственности и прочих последствий. Дальше это решение Конституционного суда было имплементировано в действующее законодательство, и сейчас это повсеместно работающий инструмент и институт, который по требованию родственников погибшего или потерпевшего допускает дальнейшее судопроизводство, несмотря на смерть обвиняемого», - рассказал он.

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть привлечены родители виновного к ответственности и выплачена компенсация пострадавшим, Трунов уточнил, что этот вопрос точно будет рассматриваться в этой ситуации.

«Это уже нужно смотреть конкретно по каждому делу, на кого ляжет материальная ответственность. Пока не имея фабулы, не зная материалов дела, какие были долги, кредиты у подозреваемого достаточно сложно сказать. Но то, что материальная ответственность будет предметом рассмотрения этого суда, это точно», - подытожил он.

Ранее стало известно, что родители большинства подростков, которые принимали участие в вечеринке на загородной даче в Байкальске, где произошла поножовщина с погибшими, не знали о местонахождении их детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

