Трунов раскрыл детали посмертного суда после трагедии в Байкальске
В случае с подозреваемым в убийстве в Байкальске СК РФ предстоит доказать его вину посмертно и потом узнать материальное положение его семьи, чтобы выносить решение о выплате компенсаций, заявил НСН Игорь Трунов.
Что касается трагедии в Байкальске, в Конституционном суде давно действует инструмент, позволяющий вести суд над подозреваемым посмертно, и, конечно, будет затронут вопрос о финансовых выплатах семьям погибших и пострадавших. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
В ночь со вторника на среду в Байкальске произошло страшное убийство: 17-летний юноша во время вечеринки в частном доме напал на других несовершеннолетних, в результате чего погибли четыре человека. По предварительным данным, сам юноша после происшествия устроил в доме поджог и погиб. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Трунов рассказал, как появилась норма, позволяющая вести суд после смерти подозреваемого.
«Благодаря нашей жалобе в Конституционный суд после одного резонансного ДТП он вынес прецедентное решение о том, что после смерти обвиняемого или подозреваемого возможно судопроизводство именно с целью возмещения вреда, установления материальной ответственности и прочих последствий. Дальше это решение Конституционного суда было имплементировано в действующее законодательство, и сейчас это повсеместно работающий инструмент и институт, который по требованию родственников погибшего или потерпевшего допускает дальнейшее судопроизводство, несмотря на смерть обвиняемого», - рассказал он.
Отвечая на вопрос о том, могут ли быть привлечены родители виновного к ответственности и выплачена компенсация пострадавшим, Трунов уточнил, что этот вопрос точно будет рассматриваться в этой ситуации.
«Это уже нужно смотреть конкретно по каждому делу, на кого ляжет материальная ответственность. Пока не имея фабулы, не зная материалов дела, какие были долги, кредиты у подозреваемого достаточно сложно сказать. Но то, что материальная ответственность будет предметом рассмотрения этого суда, это точно», - подытожил он.
Ранее стало известно, что родители большинства подростков, которые принимали участие в вечеринке на загородной даче в Байкальске, где произошла поножовщина с погибшими, не знали о местонахождении их детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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