Пентагон: США нужно готовиться к новым атакам на аэропорт Кабула
30 августа 202118:11
Министерство обороны США считает, что американским военным следует готовиться к новым угрозам для аэропорта Кабула, сообщает ТАСС.
По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в преддверии завершения эвакуации из Афганистана эти угрозы «реальны и активны».
Ранее агентство Reuters сообщило, что ответственность за ракетный удар по аэропорту афганской столицы взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).
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30 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru