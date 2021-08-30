Пентагон: США нужно готовиться к новым атакам на аэропорт Кабула

Министерство обороны США считает, что американским военным следует готовиться к новым угрозам для аэропорта Кабула, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в преддверии завершения эвакуации из Афганистана эти угрозы «реальны и активны».

Ранее агентство Reuters сообщило, что ответственность за ракетный удар по аэропорту афганской столицы взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

