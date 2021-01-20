Уничтоженный в Чечне глава банды причастен к теракту в Домодедове

Уничтоженный в Чечне главарь банды Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году, а также к другим террористическим преступлениям. Об этом проинформировали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Как заявили в НАК, в Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов.