Уничтоженный в Чечне глава банды причастен к теракту в Домодедове
Уничтоженный в Чечне главарь банды Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году, а также к другим террористическим преступлениям. Об этом проинформировали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Как заявили в НАК, в Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов.
Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что в республике были уничтожены шесть боевиков из банды Аслана Бютукаева, передает RT.
Позднее Кадырова поздравил по телефону с успешной проведенной операцией президент РФ Владимир Путин, сообщает Ura.ru.
Теракт в аэропорту «Домодедово» произошёл 24 января 2011 года, террорист-смертник Магомед Евлоев взорвал себя, находясь в толпе людей. В результате погибли 37 человек, среди которых были иностранные граждане. Еще 172 человека пострадали.
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