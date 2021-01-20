Путин поздравил Кадырова с уничтожением Бютукаева и его банды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все участники спецоперации, в результате которой была уничтожена банда Аслана Бютукаева, будут представлены к государственным наградам, сообщает RT.

Представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников операции с ликвидацией бандитов.

Ранее Кадыров заявил, что находящиеся в федеральном розыске шесть боевиков, в том числе лидер банды Бютукаев, были уничтожены силовиками на окраине селения Катар-Юрт. По его словам, банда дважды уходила от преследования, но в третий раз им не удалось скрыться.

Глава Чечни также добавил, что Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации и «лично вносил корректировки».