Путин поздравил Кадырова с уничтожением Бютукаева и его банды
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все участники спецоперации, в результате которой была уничтожена банда Аслана Бютукаева, будут представлены к государственным наградам, сообщает RT.
Представитель Кремля рассказал, что Владимир Путин по телефону поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников операции с ликвидацией бандитов.
Ранее Кадыров заявил, что находящиеся в федеральном розыске шесть боевиков, в том числе лидер банды Бютукаев, были уничтожены силовиками на окраине селения Катар-Юрт. По его словам, банда дважды уходила от преследования, но в третий раз им не удалось скрыться.
Глава Чечни также добавил, что Путин с самого начала был в курсе проведения спецоперации и «лично вносил корректировки».
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