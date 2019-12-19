Уничтожен мужчина, открывший огонь на Лубянке

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчина, открывший огонь возле здания на Большой Лубянке – уничтожен. В настоящее время устанавливается его личность.

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что с Лубянской площади в настоящее эвакуируют людей, их просят покинуть территорию в целях безопасности. Также закрыт въезд для транспорта.

Кроме того, в ФСБ заявили, что в результате ЧП есть раненые. Тем временем сообщается о закрытии станции метро «Лубянка» на вход и выход.

