Умерший участник СВО лишился шести миллионов рублей

Умерший участник спецоперации России на Украине из Чувашии лишился шести миллионов рублей, по факту кражи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего. Она заявила, что с банковской карты ее покойного сына пропали деньги. Это выяснилось, когда семья приступила к оформлению наследства.

Выяснилось, что банковская карта некоторое время находилась у знакомого умершего военнослужащего, который на деньги со счета купил стройматериалы для ремонта дома, погасил кредитные обязательства и приобрел катер. После возбуждения уголовного дела он полностью возместил ущерб матери военнослужащего.

Ранее пожилая жительница Якутска из-за действий телефонных мошенников лишилась сбережений и квартиры, общий ущерб составил почти 12 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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