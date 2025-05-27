Умерший участник СВО лишился шести миллионов рублей

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего. Она заявила, что с банковской карты ее покойного сына пропали деньги. Это выяснилось, когда семья приступила к оформлению наследства.

Выяснилось, что банковская карта некоторое время находилась у знакомого умершего военнослужащего, который на деньги со счета купил стройматериалы для ремонта дома, погасил кредитные обязательства и приобрел катер. После возбуждения уголовного дела он полностью возместил ущерб матери военнослужащего.

Ранее пожилая жительница Якутска из-за действий телефонных мошенников лишилась сбережений и квартиры, общий ущерб составил почти 12 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

