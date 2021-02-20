Умерший моряк с судна в Керченском проливе был гражданином Турции

По его словам, тело умершего моряка сейчас находится на судне. Всего на борту было восемь членов экипажа, пятеро из которых турки, два грузина и один украинец, передает ТАСС.

Моряки с судна 19 февраля запросили эвакуацию из отравления шести членов экипажа, один из которых умер, передает RT. Они были доставлены в порт Кавказ.

