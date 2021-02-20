Умерший моряк с судна в Керченском проливе был гражданином Турции

Моряк, скончавшийся на судне под флагом Панамы в Керченском проливе, был гражданином Турции. Об этом рассказал пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Спасатели в связи с отравлением готовят к эвакуации экипаж судна в районе Керченского пролива

По его словам, тело умершего моряка сейчас находится на судне. Всего на борту было восемь членов экипажа, пятеро из которых турки, два грузина и один украинец, передает ТАСС.

Моряки с судна 19 февраля запросили эвакуацию из отравления шести членов экипажа, один из которых умер, передает RT. Они были доставлены в порт Кавказ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Керченский Пролив
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