Спасатели в связи с отравлением готовят к эвакуации экипаж судна в районе Керченского пролива

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что в Керченском проливе в связи с отравлением готовится эвакуация экипажа судна, сообщает ТАСС.

По словам Кравченко, судно «Април» под панамским флагом, принадлежит турецкому судовладельцу. Он уточнил, что эвакуация проводится в связи с отравлением пяти членов команды, один скончался.

«Судовладелец дал добро на медэвакуацию, к судну направлен морской буксир «Меркурий», - добавил Кравченко.

Ранее пять российских матросов получили лёгкие травмы при ДТП, которое произошло в Норвегии. Автобус, который перевозил моряков из аэропорта города Киркенес на МАПП «Стурскуг-Борисоглебск», съехал в кювет.