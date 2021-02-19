Спасатели в связи с отравлением готовят к эвакуации экипаж судна в районе Керченского пролива
Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко заявил, что в Керченском проливе в связи с отравлением готовится эвакуация экипажа судна, сообщает ТАСС.
По словам Кравченко, судно «Април» под панамским флагом, принадлежит турецкому судовладельцу. Он уточнил, что эвакуация проводится в связи с отравлением пяти членов команды, один скончался.
«Судовладелец дал добро на медэвакуацию, к судну направлен морской буксир «Меркурий», - добавил Кравченко.
Ранее пять российских матросов получили лёгкие травмы при ДТП, которое произошло в Норвегии. Автобус, который перевозил моряков из аэропорта города Киркенес на МАПП «Стурскуг-Борисоглебск», съехал в кювет.
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