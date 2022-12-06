Умерла звезда фильма «Двое: я и моя тень» актриса Кёрсти Элли

«Какой бы культовой она ни была на экране, она была ещё более удивительной матерью и бабушкой», - добавили родные актрисы.

Кёрсти Элли начала свою карьеру в 1980-х и получила широкую известность после выхода ситкома «Чирс», за роль в котором она получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ».

Российскому зрителю Элли, в первую очередь, знакома по фильму «Двое: я и моя тень», в котором она снялась вместе с сёстрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а также звездой «Полицейской академии» Стивом Гуттенбергом. Также известна по кинокартине «Уж кто бы говорил» и её сиквелах, где партнёром Элли был Джон Траволта.

Ранее в возрасте 87 лет умер американский музыкант, один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, сообщает RT.