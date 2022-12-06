Умерла звезда фильма «Двое: я и моя тень» актриса Кёрсти Элли
Американская актриса Кёрсти Элли умерла на 72 году жизни. Как сообщает CNN со ссылкой на её детей, причиной смерти стала онкология.
«Какой бы культовой она ни была на экране, она была ещё более удивительной матерью и бабушкой», - добавили родные актрисы.
Кёрсти Элли начала свою карьеру в 1980-х и получила широкую известность после выхода ситкома «Чирс», за роль в котором она получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль на ТВ».
Российскому зрителю Элли, в первую очередь, знакома по фильму «Двое: я и моя тень», в котором она снялась вместе с сёстрами Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а также звездой «Полицейской академии» Стивом Гуттенбергом. Также известна по кинокартине «Уж кто бы говорил» и её сиквелах, где партнёром Элли был Джон Траволта.
Ранее в возрасте 87 лет умер американский музыкант, один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, сообщает RT.
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