Умерла женщина, которую спасли с потерпевшего крушение в Белом море судна

Спасённая с затонувшего в Белом море судна «Фаворит» женщина умерла по пути в больницу, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, причиной смерти стало переохлаждение. Ещё один человек, спасённый с судна, доставлен в медучреждение.

Напомним, инцидент произошёл у побережья Терского района Мурманской области в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы. На борту судна находились пять человек, судьба троих на данный момент неизвестна.

