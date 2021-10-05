Умерла женщина, которую спасли с потерпевшего крушение в Белом море судна

Спасённая с затонувшего в Белом море судна «Фаворит» женщина умерла по пути в больницу, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, причиной смерти стало переохлаждение. Ещё один человек, спасённый с судна, доставлен в медучреждение.

Напомним, инцидент произошёл у побережья Терского района Мурманской области в Кандалакшском заливе Белого моря в районе деревни Кашкаранцы. На борту судна находились пять человек, судьба троих на данный момент неизвестна.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СмертьКораблиКрушениеМурманская Область
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