После крушения судна в Белом море спасли двух человек

С затонувшего в Белом море маломерного судна пока удалось спасти двух человек, они доставлены в больницу. Об этом сообщают представители экстренных служб. Всего на борту было пять человек, судьба троих неизвестна.

Частное прогулочное судно «Фаворит» частично затонуло у побережья Терского района Мурманской области в районе посёлка Кашкаранцы. На борту находились четверо мужчин и одна женщина.

По уточнённым данным, плавательное средство получило пробоину. Несколько человек пересели на надувной аварийный плот. Его прибило к берегу, но людей там не оказалось, передаёт ТАСС. В район бедствия направили вертолет.

Сейчас на Белом море очень сильный шторм, высокая волна и ветер до 16 м/с, уточнили в экстренных службах.

